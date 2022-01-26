المنتخب العراقي يواجه نظيره الايراني بالزي الأخضر

2022/01/26 | 12:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، ان المنتخب الوطني سيرتدي الزي الاخضر الكامل في لقائه مع المنتخب الايراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم.وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، ان “المؤتمرُ الفني لمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإيراني، عقد صباح اليوم عبر تطبيقِ الزووم (اونلاين) لعرضِ كل ما يتعلق […]

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