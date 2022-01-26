إيران تدشن مصنعا لانتاج لقاح كورونا بطاقة 5 ملايين جرعة شهريا

2022/01/26 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دشنت ايران، مصنعا جديدا للانتاج الوفير للقاح “فخرا” المضاد لكورونا بطاقة تصل الى 5 ملايين جرعة شهرياً.وقال مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد مهدي فرحي، خلال مراسم افتتاح مصنع اللقاحات يوم الثلاثاء: إن لقاح “فخرا” هو لقاح إيراني مئة بالمئة ويوفر مناعة جيدة للغاية ضد متحورات فيروس كورونا.وأضاف، ان مصنع لقاح […]

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