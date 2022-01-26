حقوق الانسان في كردستان: سعر برميل النفط وصل الى 185 الف دينار

2022/01/26 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتقدت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في أقليم كردستان منى ياقو، الأربعاء، استمرار معاناة الفقراء والمساكين في فصل الشتاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي رغم الارتفاع المستمر في اسعار النفط.وقالت ياقو في بيان رسمي اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ارتجاف الفقير والمسكين برداً في بلد يملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، أمر يثير الاستغراب”.[…]

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