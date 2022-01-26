2022/01/26 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته الارهابية بخطف ستة من منتسبي الاجهزة الامنية في قضاء تكريت.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن ” المجرم الارهابي عمل مع عصابات داعش الارهابية واقدم مع مجموعته الارهابية بخطف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات صلاح الدين: الاعدام لمجرم ارهابي اختطف 6 من منتسبي الاجهزة الامنية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات صلاح الدين: الاعدام لمجرم ارهابي اختطف 6 من منتسبي الاجهزة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).