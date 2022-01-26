جنايات صلاح الدين: الإعدام لمجرم إرهابي لاشتراكه بخطف (6) من منتسبي الأجهزة الأمنية

2022/01/26 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته الارهابية بخطف ستة من منتسبي الاجهزة الامنية في قضاء تكريت.

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى إن " المجرم الارهابي عمل مع عصابات داعش الارهابية واقدم مع مجموعته الارهابية بخطف ستة مواطنين بعد مداهمة منازلهم كونهم من منتسبي الاجهزة الامنية ".

وأضاف أن " الحكم بحق المجرم الارهابي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

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