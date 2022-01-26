تفاصيل الربط الكهربائي مع الخليج.. هل سيساهم بحل أزمة الطاقة في العراق

2022/01/26 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في شؤون النفط والطاقة حمزة الجواهري، اليوم الأربعاء، حقيقة الربط الكهربائي مع الخليج، فيما أشار الى انه لن يحقق الاكتفاء من الطاقة في العراق.

قال الجواهري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الربط الكهربائي مع الخليج وحتى الربط مع الأردن قد لا يعطي كميات كبيرة وكافية من الطاقة للعراق ولكنها قابلة للزيادة مستقبلاً وهذا لايصب مصلحة العراقيين بسبب النقص الكبير الحاصل في الكهرباء".

وأضاف أن "هم المواطن الاكبر هو الحصول على الكهرباء بغض النظر عن مصدرها، لذلك فإن الربط مع السعودية وغيرها من الدول قد لا يحقق الاكتفاء من الطاقة ولكن يوفر جزءاً منها".

وتابع الجواهري، ان "الحكومة العراقية فشلت على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال توفير الكميات الكافية من الغاز وبناء وصيانة منظومات الطاقة في البلد، بسبب الفساد المستشري في جميع المجالات".

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