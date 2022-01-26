رئيسي: على الولايات المتحدة رفع الحظر أولًا ثم الحديث عن الحوار مع إيران

2022/01/26 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، أن أرضية الاتفاق متوفرة في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا فيما لو أبدت الأطراف الأخرى استعدادها لرفع الحظر عن الشعب الايراني.

واضاف رئيسي في الحديث المباشر الرابع مع الشعب الايراني إلى ان "طلب أمريكا إجراء مفاوضات مباشرة مع ايران مطروح منذ فترة طويلة".

واوضح رئيسي أن "الكثير من الدول التي تتباحث معنا، تحمل مثل هذه الرسالة وأن القضية ليست جديدة ولربما كانت مطروحة في فترة الحكومات السابقة ايضا".

ولفت رئيسي الى أنه "لم تجر أي مفاوضات مع أمريكا لغاية الآن"، مشيراً الى أنه "لو أبدت الأطراف الأخرى استعدادها لرفع اجراءات الحظر الظالم عن الشعب الايراني، فإن الامكانية متوفرة لأي اتفاق".

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