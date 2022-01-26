جنايات صلاح الدين تحكم بالاعدام بحق ارهابي اشترك مع آخرين بخطف منتسبين أمنيين

2022/01/26 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء، حكما بالاعدام بحق ارهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته بخطف ستة من منتسبي الاجهزة الامنية في تكريت.وذكر بيان لمجلس القضاء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته الارهابية بخطف […]

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