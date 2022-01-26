رئيس حكومة الإقليم: الهجوم تصعيد خطير يستهدف زعزعة الاستقرار

2022/01/26 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الاربعاء، الهجوم الذي وصفه بالشنيع الذي استهدف قضاء الكرمة بالأنبار.

وقال البارزاني في تغريدة على تويتر, إن الهجوم الذي استهدف مضيف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يعد تصعيدا خطيرا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق, وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

أُدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مضيف رئيس مجلس النواب العراقي السيد @AlHaLboosii في قضاء الكرمة.



هذا التصعيد الخطير يستهدف زعزعة الامن والاستقرار في العراق.



نتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) January 26, 2022

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