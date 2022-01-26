قادها داستن هوفمان وتوم كروز.. عرض سيارة Buick Roadmaster بالمزاد

2022/01/26 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبيع الممثل داستن هوفمان واحدة من سيارتي Buick من طراز 1949 اللتين استخدمتا خلال تصوير الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار عام 1988.

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