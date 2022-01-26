2022/01/26 | 12:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ميسان … لوح المئات من الخريجين التربويين المعتصمين امام مديرية تربية محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بخطوات تصعيدية لن تحمد عقباها في حال استمرار الجهات المعنية بتجاهل مطالبهم بالتعيين.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من الخريجين التربويين في ميسان نظموا اعتصاما امام مديرية تربية ميسان للمطالبة بشمولهم بالتعاقد وفق قرار 315 اسوة باقرانهم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو ميسان يلوحون بالتصعيد حال عدم الاستجابة للمطالب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو ميسان يلوحون بالتصعيد حال عدم الاستجابة للمطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).