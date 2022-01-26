الكرملين يعتبر فكرة فرض عقوبات على بوتين “مدمّرة”

2022/01/26 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الكرملين ،اليوم الأربعاء، أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدّث عنها نظيره الأميركي جو بايدن الثلاثاء، “مدمّرة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة “سياسيًا، هذا الأمر ليس مؤلمًا، إنه مدمّر”، معتبرًا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير.

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