2022/01/26 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم منتخب إيران وبورتو البرتغالي عن مواجهة منتخبنا مساء غد الخميس ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

وسبب الحرمان هو حجز طارمي في مطار أنطاليا وتأخر إقلاع طائرته بسبب سوء الأحوال الجوية وأبلغ الاتحاد الايراني حكومته لأجل التدخل وتعهدت الحكومة الإيرانية بتوفير طائرة خاصة لنقل طارمي إلى طهران وفي حال فشل وصول طارمي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم فإن مشاركته رسميا تلغى كون اللوائح الدولية والآسيوية تنص على وصول الاعب قبل 24 ساعة وإجراء مسحة كورونا قبل المباراة الرسمية.

ويعد طارمي من اخطر لاعبي المنتخب الايراني و هداف التصفيات بواقع ستة أهداف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارمي خارج قائمة المنتخب الايراني التي ستواجه منتخبنا غدا..) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارمي خارج قائمة المنتخب الايراني التي ستواجه منتخبنا غدا..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).