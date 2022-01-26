ما الذي يبحث عنه أردوغان؟

2022/01/26 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد الملي واتفاقية لوزان كلمات السر في حركات اردوغان.

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