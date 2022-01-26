2022/01/26 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BwtX25DcSkc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد اللحظات الاولى لاستهداف مقر بلدية الصدر في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد اللحظات الاولى لاستهداف مقر بلدية الصدر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).