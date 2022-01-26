روسيا: واشنطن تعزز مواقع الإرهابيين في سوريا

2022/01/26 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز مواقع تكفيريين من جماعة “هيئة تحرير الشام” التكفيرية في إدلب بشمال سوريا.وقالت البعثة في بيان لها، إنه “تحت ذريعة العناية بالسوريين الذين يحتجزهم “إرهابيو” “هيئة تحرير الشام” قسرا في إدلب بمثابة دروع بشرية، تقوم الدبلوماسية الأمريكية من ناحية الواقع بدعم المسلحين على […]

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