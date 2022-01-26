الكاظمي يجتمع بالقيادات الامنية عند الشريط الحدودي العراقي السوري

2022/01/26 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يجتمع بالقيادات الامنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة- حرس حدود على الشريط الحدودي العراقي السوري

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