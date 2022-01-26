مصدر: رئاسة البرلمان تجتمع اليوم لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/01/26 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر نيابي، اليوم الاربعاء، بعقد هيئة رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب ستجتمع خلال الساعات المقبلة لاعلان موعد الجلسة المقبلة والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف ان “موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، على الاغلب ستكون في الثاني من الشهر […]

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