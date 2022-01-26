2022/01/26 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يصدر توجيهات للقادة والضباط خلال زيارته للشريط الحدودي مع سوريا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:17

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