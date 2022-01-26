الكرمة: ضبط خمسة صواريخ معدة للإطلاق صوب القضاء

2022/01/26 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، العثور على 5 صواريخ معدة للاطلاق على قضاء الكرمة في الانبار.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2022)، انه "بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للاطلاق على القضاء ذاته".

واضاف البيان انه "تم ضبطها بمنطقة ذراع دجلة، وشرعت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعامل مع هذه الصواريخ وفق السياقات، دون حادث يذكر".

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