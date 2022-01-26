ترقب لزيارة العامري “الحاسمة” الى الصدر وتوقعات بنجاحها

2022/01/26 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي , الأربعاء , ان زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ستكون زيارة أخيرة وحاسمة, متوقعا ان تكون الزيارة ناجحة وسيتم التوافق بمشاركة الجميع في تشكيل الحكومة دون اقصاء أي جهة.وقال المالكي في تصريح لـ / المعلومة […]

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