المدعي العام الامريكي: الادلة تشير الى تورط ترامب بحاولة انقلاب مجلس الشيوخ

2022/01/26 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المدعي الامريكي العام السابق شان وو ان، الأربعاء، هناك خطرا على محامي ترامب رودي جولياني لتورطه في خطة تقديم ناخبين مزيفين إلى الكونغرس لصالح الرئيس السابق اثناء احداث الشغب في مبنى مجلس الشيوخ .ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / عن المدعي الفيدرالي شان وو قوله […]

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