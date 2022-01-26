منتخب اليد يبلغ الملحق الاسيوي المؤهل لكأس العالم

2022/01/26 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصبح المنتخب الوطني بكرة اليد على بعد خطوة واحدة من التأهل الى كأس العالم.وتعادل العراق أمام الكويت بنتيجة 25-25 ليخطف البطاقة الثالثة من المجموعة.وكان العراق فد خسر الشوط الاول بنتيجة 14-7 ليعود بقوة في السوط الثاني ويخطف التعادل.وسيواجه العراق صاحب المركز الثالث من المجموعة الاخرى التي من المتوقع ان ينحصر […]

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