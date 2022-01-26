استقرار أسعار النفط الخام في السوق العالمية

2022/01/26 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار النفط هامشيا خلال الساعات الأخيرة للتداول بعدما كانت تراجعت في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع اندلاع موجة جني المستثمرين للأرباح قبل قرارات مرتقبة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وجاء الارتفاع بدعم من مخاوف نقص المعروض بسبب تصاعد حدة التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط وهو الأمر الذي حد من الخسائر.

في وقت كتابة التقرير ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87.77 دولارا.

واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 86.07 دولار للبرميل.

قال هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية ، إن بعض التصحيح للأسعار بدأ وذلك لأن المستثمرين أرادوا تعديل مراكزهم قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".

أضاف لكن حد من الهبوط ارتفاع حدة التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا والتهديد للبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، وتوقع أن يواصل النفط مسيرته في رفع أسعاره بعد فرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المحللون أن أن يعزز الاحتياطي الفيدرالي خططه لرفع أسعار الفائدة وتقليص حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية إلى حوالي 9 تريليونات دولار، قبل أن يبدأ في خفض تلك الميزانية عبر عملية تشديد كمي.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تقلص الإمدادات بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا والمخاوف بشأن الصراع في اليمن.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا، بينما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططهم لحماية أوروبا من صدمات قد تحدث في إمدادات الطاقة.

وفي الشرق الأوسط ، شن الحوثيون الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا، أمس الأول، الاثنين على قاعدة إماراتية تستضيف الجيش الأمريكي، وقال مسؤولون أمريكيون وإماراتيون إن الهجوم أحبطته صواريخ باتريوت أمريكية الصنع.

في غضون ذلك ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير بينما ارتفعت مخزونات البنزين للأسبوع المنتهي في 21 يناير ، مع انخفاض مخزونات الخام بمقدار 872 ألف برميل ، بحسب مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

وقال كيكوكاوا من شركة نيسان للأوراق المالية إن الأرقام كانت ضمن توقعات المحللين.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها وافقت على اقراض 13.4 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى سبع شركات في إطار جهود بايدن للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط.

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