الكويت.. البرلمان يحسم موقفه من وزير الدفاع بعد جدل تجنيد النساء

2022/01/26 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد البرلمان الكويتي، الأربعاء، الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي، بعد استجواب ضده على خلفية فتح المجال لالتحاق النساء بالجيش.

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