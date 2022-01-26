اتحاد الكرة: مباراة إيران والعراق ستقام بحضور جماهيري

2022/01/26 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن مباراة إيران والعراق ستقام بحضور جماهيري يوم غد الخميس.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “عقد قبل قليل المؤتمر الفني لمباراة إيران والعراق المقرر إقامتها غداً الخميس”.واوضح أن “الاتحاد الإيراني أكد على الحضور الجماهيري في مباراة يوم غد والجماهير العراقية […]

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