مراهق يقدم على الانتحار “شنقاً” في المثنى

2022/01/26 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في المثنى، اليوم الاربعاء، بانتحار شاب داخل منزله في احد احياء مدينة السماوة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه، داخل منزله في أحد أحياء مدينة السماوة”.وأضافت ان “القوات الأمنية فتحت تحقيق في الحادث، لمعرفة الأسباب التي […]

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