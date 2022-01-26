مشاهد من عملية إنقاذ شاب وشابة حاصرتهما النيران داخل دولاب ببغداد  

2022/01/26 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرت فرق الدفاع المدني، الاربعاء، الإسعافات والانعاش الرئوي لشاب وشابه اخوين مختبئين داخل دولاب هروباً من حريق نشب في منزلهما ببغداد أدى الى مصرعهم في المستشفى.

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وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، وتلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الثاني 2022)، ان "فرق الدفاع المدني جاهدت بإنقاذ شاب وشابه لم يبلغى العشرين من عائلة واحدة اتخذا من دولاب الملابس في الطابق العلوي ملاذاً لهما بعد اندلاع حادث حريق داخل دارهم في منطقة الطوبچي وسط بغداد".

واضاف البيان ان "فرق اطفاء الدفاع المدني سارعت للسيطرة على النيران حتى تمكنت من إقتحام المنزل والبحث وايجاد الشابين ليتم إخراجهم من الدار بعد ان فقدا الوعي نتيجة استنشاق نواتج الحريق وتبدأ فرق اسعاف الدفاع المدني بإجراءات الانعاش الرئوي واعادة النبض قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب، لكن المنية كانت اسرع لتخطف روحهم متوفين من اثر الاختناق في المستشفى".

واشار البيان انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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