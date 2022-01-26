الكاظمي: منطقة الشريط الحدودي مهمة جدا بالنسبة لنا وللعدو

2022/01/26 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،اليوم الاربعاء، عناصر تنظيم داعش بمطاردتهم داخل البلد وخارجه، وإلحاق الهزيمة بهم .

وخلال زيارته لمنطقة الشريط الحدودي مع سوريا وجه الكاظمي القوات الامنية المرابطة على الحدود قائلا ان البلاد تحفظ وتصان عندما تكون الحدود مصانةً وممسوكة مؤكدا انه لن يدخر جهداً في تأمين احتياجات القوات الامنية من أجل تأدية المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.

واكد الكاظمي أن انضباط القوات وضمان سير تنفيذ الخطط المرسومة مسؤولية القوات الأمنية داعيا الى تكثّف الجهود والعمل على مدار الساعة وبين ان هذه المنطقة مهمة جدّاً بالنسبة للعدو الامر الذي يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً وتكاملاً .

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