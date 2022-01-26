الصحة العالمية: خطر أوميكرون لا يزال مرتفعاً

2022/01/26 | 14:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذّرت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية، من أن مستوى الخطر المرتبط بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال مرتفعًا، إذ سُجّل رقم إصابات قياسي الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وأفادت المنظمة بأنه “بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط ب«أوميكرون» مرتفعًا».وأضافت أن «أكثر من 21 مليون […]

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