دولة القانون: التدخلات الخارجية تؤثر على اي تقارب سياسي وطني

2022/01/26 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارجع عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الاطار التنسيقي عادل المانع، الاربعاء، سبب استمرار الخلافات السياسية في داخل البيت الشيعي الى التدخلات الخارجية والاقليمية، مبينا ان يد الاطار مازالت ممدودة لغاية الان لحل الازمة مع التيار الصدري.وقال المانع في تصريح لـ/المعلومة/، ان “استمرار الخلاف الشيعي يصب في صالح الاجندات الخارجية التي تحاول تمزيق […]

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