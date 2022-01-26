الاردن ولبنان يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي عبر سوريا

2022/01/26 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع لبنان والأردن ،اليوم الأربعاء، اتفاقا لاستجرار الطاقة عبر سوريا، كذلك تم توقيع اتفاق حول عبور الطاقة الكهربائية للأراضي السورية من الأردن إلى لبنان.

وصرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال التوقيع على اتفاقيتي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان: “سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية”.

وأضاف الوزير اللبناني، أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا.

وسيزود الاتفاق لبنان بنحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاواط على مدار اليوم، الأمر الذي سيساعد على رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى نحو ساعتين يوميا.

من جهته أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أهمية اتفاق استجرار الطاقة، وقال إن الاتفاق يأتي في ظرف لبناني حساس.



وأكد الوزير الأردني، أن المملكة ملتزمة بالتعاون ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.

بدوره قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، خلال مراسم التوقيع، إن “الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات ونحن جاهزون لتوقيع الاتفاقية”.

وأضاف، أن سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد وزير الكهرباء السوري أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي مع الأردن.

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