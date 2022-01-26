الاستخبارات تضبط 5 صواريخ معدة للاطلاق على الكرمة

2022/01/26 | 14:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، 5 صواريخ معدة ومهيأة للاطلاق على قضاء الكرمة في محافظة الأنبار.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات …

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