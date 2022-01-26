الكاظمي: البلاد تحفظ وتصان عندما تكون الحدود مصانة وممسوكة

2022/01/26 | 14:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل رئبس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان القائد العام للقوات المسلحة اجتمع مع القيادات الامنية والعسكرية في …

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