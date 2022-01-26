العراق وطريق الحرير

2022/01/26 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اسعد عبد الله عبد علي … انقسم العراقيون حول اتفاقية طريق الحرير بين مؤيد ورافض, وهذا حال اهل العراق الاختلاف وبتطرف حول أي قضية, حتى حول القضايا البسيطة والفرعية من قبيل استدعاء لاعب للمنتخب الكروي, او تجديد شارع المتنبي, او اقامة عرض مسرحي, او نصب تمثال لشخصية تاريخية او رياضية! فالخلاف وبتطرف شديد […]

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