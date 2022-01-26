قائد عسكري سوري: امريكا ستنقل الدواعش عبر الطائرات الى العراق

2022/01/26 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الامني السوري والقائد العسكري السابق تركي الحسن، الاربعاء، عن قيام القوات الاميركية والبريطانية بتدريب العناصر الارهابية في قاعدة التنف على الحدود العراقية السورية، مبينا ان امريكا ستنقل الدواعش عبر الطائرات.وقال الحسن في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ انه “من الممكن ان تقوم القوات الاميركية بنقل الارهابيين جوا الى العراق لاسيما وانها ادخلت […]

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