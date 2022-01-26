2022/01/26 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على احد قناصي داعش الارهابي في كركوك.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ومن خلال عملية نوعية استمرت لأكثر من عشرة ايام وبمعلومات غاية بالدقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تأكد لديها وجود أحد الارهابيين من قناصي عصابات داعش الارهابي من العاملين ضمن ما تسمى بمفارز القنص في قاطع كركوك".

وأضافت انه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 96 تم استدراج الارهابي الى كمين نصب له في منطقة الحلوات بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك والقاء القبض عليه "، مبينة ان "الإرهابي هو من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

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