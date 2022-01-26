اعتقال مدير املاك بلدية الحلة وصدور اوامر قبض بحق مسؤول المكتب الإعلامي لمحافظ بابل

2022/01/26 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، باعتقال مدير املاك بلدية الحلة وصدور اوامر قبض بحق مسؤول المكتب الإعلامي لمحافظ بابل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "محكمة تحقيق النزاهة في بابل القت القبض على مدير املاك بلدية الحلة نوفل عبد الوهاب عن امر قبض صادر بحقه وفق احكام المادة ٣٤٠ عقوبات".واضاف أن "المحكمة اصدرت امر قبض بحق مسؤول المكتب الاعلامي لمحافظ بابل والمرافق الشخصي لمحافظ بابل حسن منديل وفق احكام المادة ٣٣٦ / ٢ من قانون العقوبات".

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