وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2022/01/26 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجّه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، شركة ما بين النهرين العامة للبذور بصرف مستحقات بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الخفاجي وجه شركة ما بين النهرين العامة للبذور بصرف المستحقات المتبقية بذمتها لمنتجي بذور الرتب العليا، …

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