2022/01/26 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعيد عقاراً بقرابة 3 مليارات دينار إلى ملكية الدولة في كربلاء

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