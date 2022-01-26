منتخب اليد العراقي يبلغ الملحق الاسيوي المؤهل لكأس العالم

2022/01/26 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح المنتخب الوطني بكرة اليد على بعد

خطوة واحدة من التأهل الى كأس العالم.

وتعادل العراق أمام الكويت بنتيجة 25-25

ليخطف البطاقة الثالثة من المجموعة.

وكان العراق فد خسر الشوط الاول بنتيجة

14-7 ليعود بق

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