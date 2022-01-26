2022/01/26 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مؤسسة شؤون الطلاب "هاشم

داداش بور" عن تطوير التعاون العلمي بين

إيران والعراق وقال: هناك حوالي 57 ألف

طالب عراقي يدرسون في إيران.

والتقى دادش بور مساعد وزير العلوم

العراقي "حازم باقر طاهري"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (57 الف طالب عراقي يدرسون في إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (57 الف طالب عراقي يدرسون في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).