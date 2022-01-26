العراق في مواجهة ايران غداً في اطار التصفيات المؤهلة للمونديال

2022/01/26 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيلتقي المنتخب الوطني العراقي لكرة

القدم، غدا الخمیس نظیره الايراني، في

اطار منافسات المجموعة الأولى من

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال

"قطر 2022".

المنتخب لاايراني يبحث عن فوز في هذه

المباراة الت

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