لاتغطي سوى 1%.. ديالى تصدر اول تقرير عن” الابار الارتوازية”

2022/01/26 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الاربعاء، اول تقرير عن الابار الارتوازية.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الابار الارتوازية تشكل بديل مطروح في مواجهة ازمة الجفاف الحادة التي تضرب مناطق واسعة من ديالى لكنه ليس ناجح في مناطق مترامية بسبب الاملاح وعدم صلاحية المياه الجوفية”.واضاف التميمي،ان […]

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