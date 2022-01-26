2022/01/26 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس مؤسسة شؤون الطلاب هاشم داداش بور، عن تطوير التعاون العلمي بين إيران والعراق، مؤكدا وجود 57 ألف طالب عراقي يدرسون في إيران.والتقى دادش بور مساعد وزير العلوم العراقي “حازم باقر طاهري” ووفدا من وزارة التعليم العالي والابحاث العلمية العراقية لبحث التعاون بين وزارتي العلوم الإيرانية والعراقية.ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: 57 الف طالب عراقي يدرسون في ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: 57 الف طالب عراقي يدرسون في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).