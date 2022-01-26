مهندسو الصحة في كربلاء يتظاهرون احتجاجا على قطع مخصصاتهم

2022/01/26 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… تظاهر العشرات من مهندسي دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، للمطالبة بأسترجاع مخصصات الخطورة التي منحها مجلس الوزراء للكوادر الادارية بعد قطعها من قبل دائرة صحة كربلاء.وقال مجموعة من المهندسين لوكالة /المعلومة/ ان “الكوادر الهندسية وفي وزارة الصحة هي ضمن الهيكلية الادارية للوزارة والتي تمنح لهم مخصصات ادارية، لكن الوزارة أوقفت صرف […]

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