2022/01/26 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتفقّد القطعات العسكرية بالشريط الحدودي العراقي السوري وقضاء سنجار

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