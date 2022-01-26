2022/01/26 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن تمكُّنها من إعادة عقارٍ إلى ملكيَّة الدولة في محافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقار تصلُ إلى قرابة 3 مليارات دينارٍ.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأنَّ “جهود ملاكات مكتب تحقيق كربلاء أثمرت عن إعادة عقارٍ إلى ملكيَّة الدولة”، مُشيرةً إلى أنَّ “العقار، …

ظهرت المقالة قيمته 3 مليارات..



النزاهة تعيد عقاراً في كربلاء إلى ملكية الدولة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيمته 3 مليارات.. النزاهة تعيد عقاراً في كربلاء إلى ملكية الدولة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيمته 3 مليارات.. النزاهة تعيد عقاراً في كربلاء إلى ملكية الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).