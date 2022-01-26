ابطال مفعول 3 عبوات ناسفة قرب الشريط الحدودي مع سوريا

2022/01/26 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الأربعاء ، بان القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول 3 عبوات ناسفة بعملية اقتحام المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية نفذت عملية اقتحام للمناطق الصحراوية في قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا تمكنت من […]

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