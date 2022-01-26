هزة انضباطية تضرب منتخب سوريا قبل مواجهة الإمارات في تصفيات قطر 2022

2022/01/26 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل مباراة الإمارات بيومين، تعكرت أجواء المنتخب السوري لكرة القدم بخبر أشعل وسائل التواصل الاجتماعي حول استبعاد اللاعب أياز عثمان بسبب طلبه اللعب أساسيا في المباراة القادمة وفقا لبيان صدر عن الاتحاد السوري لكرة القدم

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